Маша Даймлер: «Поясные сумки среднего размера, как у Gucci в прошлом сезоне, – больше не must have»

Fashion- и lifestyle-блогер Маша Даймлер (@mashadaymler) из Курска составила для нас топ-12 трендов этой весны.

Тренд № 1

Animal

Леопард не теряет своей актуальности и набирает новые обороты. Ничуть ему не уступает и принт «питон». Для тех, кто еще боится анималистики в одежде, Маша рекомендует начать с аксессуаров: платков, сумочек, ремней. Аксессуары с трендовым принтом непременно заявят о том, что вы следите за модой.

Тренд № 2

Платочный принт

«Знаменитые цепи, как у Hermes, – элемент тяжелый, но, на мой взгляд, каждая женщина должна его себе позволить себе», – утверждает Маша. Хорошо смотрится на юбках-плиссе, платьях, блузах. Дизайнеры внедряют цепи во все элементы гардероба.

Тренд № 3

Миди и асимметрия

Если говорить о платьях и юбках, очень важна длина. В этом сезоне популярна миди, то есть ниже колена и до середины икры. Одежда необязательно должна быть прямого кроя – в этом сезоне много асимметрии, которая смотрится очень стильно.

Тренд № 4

Винил

Если вы хотите выглядеть оригинально и супермодно, добавьте к вашему образу виниловую сумочку. Особенно уместно будут смотреться сумки-шопперы или «косметички» в виниловом исполнении. Настоящие модницы в этом сезоне будут носить виниловые юбки, платья, дождевики и даже брюки. Вещи из винила могут быть абсолютно разными и интересными.

Тренд № 5

Неон

«Назад в будущее», и в нашем гардеробе снова заиграли яркие кислотные цвета.

В небольших городах адаптация к уличной моде происходит не быстро, люди еще не до конца раскрепощены в цветах и фасонах одежды. Маша настоятельно рекомендует приобрести платок, сумку или туфли неоновых расцветок. Блогер считает, этот тренд подойдет не всем, поэтому, скорее всего, будет популярен недолго. Но ярким и уверенным в себе личностям самое время идти за покупками!

Тренд № 6

Поясные сумки

Объемные сумки медленно уходят на второй план, теряя свою актуальность. «Поясные сумки среднего размера, как у Gucci в прошлом сезоне, – больше не must have. В моде крайности: либо ваша поясная сумка будет ультрабольшой, либо совсем маленькой», – утверждает Маша.

Тренд № 7

Оверсайз

Оверсайз – тренд, не имеющий возрастных ограничений. Люди любят удобство, поэтому фасон данной категории активно используются в повседневной жизни. Дизайнеры говорят о том, что одежда О-силуэта в этом сезоне выйдет из моды, но Маша считает, что этот тренд продлится еще года два, поскольку пришелся людям по душе и часто применяется в гардеробе. Если говорить о джинсах, скинни в этот раз – полный антитренд. Тем, кто их еще не приобрел, Маша советует джинсы boyfriend или mom’s. В то же время,fashion-блогер искренне надеется, что в в моду снова войдет Ив-Сен Лорановская женственность – облегающие, приталенные силуэты.

Тренд № 8

Монохром. Бежевый цвет

Помимо «живого коралла» в топ цветов года вошли тоффи, карамель, соя. Монохромный образ в бежевых оттенках, даже состоящий из худи с кроссовками, выглядит дорого и благородно. Фанатам женственности блогер настоятельно рекомендует приобрести двубортный жакет с брюками или кожаное платье до середины икры.

Тренд № 9

Белая обувь.

Пусть в вашем образе белая обувь станет ярким пятном. Из возможных моделей предпочтение Маша отдает казакам и напоминает: если вы выбираете ботфорты, ни в коем случае не заправляйте в них брюки. Это один из главных антитрендов сезона, которого нужно избегать. К обуви сумочку подбирать не нужно, они должны жить отдельно друг от друга. Обыграйте образ аксессуарами, которые будут перекликаться с акцентом на ногах, это беспроигрышный вариант.

Тренд № 10

Футболки с принтами

Футболки с фото известных людей и не очень, различными принтами и иллюстрациями несут свой особый message. Обязательно стоить приобрести парочку.

Тренд № 11

Викторианская эпоха

Используйте в гардеробе вещи с рюшами, бантами, воланами. Особым спросом пользуется одежда с вышивкой по кружеву. Мода циклична, а вещи с таким декором прослужат вам долго.

Тренд № 12

Многослойность

Холодное время года – отличная возможность поэкспериментировать с этим трендом. Многослойность – это тепло и по сезону. Must have – пуховики длиной до середины икры. Маша отдает предпочтение покатым плечам, большим фасонам, укрывающим и согревающим нас, как одеяло.