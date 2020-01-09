Сергей Безруков выступит в Курске

Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть образ Есенина — поэта-скандалиста, поэта-хулигана. Он навсегда остался человеком-загадкой с трагической судьбой. Но кто же он на самом деле?

Этот спектакль не ограничивается рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и ее трагическая развязка на одном дыхании проживается актерами на сцене и зрителями в зале. Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Есенин. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады.

Заканчивается эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом. Основу для спектакля составил одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась на творческом вечере Сергея Безрукова в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской.

По материалам Kassir.ru