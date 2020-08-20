«Чемпионат Курской области и Чемпионат ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях» завершился абсолютной победой курян!

По итогам короткой дистанции Чемпионата Курской области, призовые места распределились следующим образом: золото забрал Александр Кнырик, серебро Сергей Батищев и первую бронзовую медаль завоевал юный Вячеслав Исаков.

Короткая дистанция Чемпионата ЦФО не принесла сюрпризов. В зачете у Александра Кнырика золото, у Андрея Ельникова серебро, у Романа Миленина бронза.



По словам главного судьи соревнований, президента курской Федерации спортивного туризма Евгения Горбатенко: «Теперь, когда стартуют ученики школы парусного туризма курской Федерации, спортивный азарт будет только расти. Появление «молодой крови» только мотивирует опытных парусников. В дальнейшем следить за результатами будем еще интересней».



Глава Федерации поблагодарил партнеров соревнований и выразил особую благодарность за оказанную помощь в непростой период времени – после пандемии. Евгений Викторович поблагодарил за помощь в проведении соревнований компанию «Фейерверк мастер», компанию «КОНТИ», BUFFALO (Баффало) в Курске — ресторан изысканной американской кухни и хмельных напитков собственного производства, «ДЕКАТЛОН» - гипермаркет спортивных товаров, компанию медицинского оборудования «МЕДИ-ПАРТ», компанию «Додо пицца» - сеть пиццерий №1 в России и витражную мастерскую «Витралия».

А также отметил словами благодарности информационных партнеров семейную газету «Друг для друга», информационно-познавательный портал OCEAN — MEDIA и городской интернет-журнал МОРС.