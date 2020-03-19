В Курске выступит группа LOUNA

4 апреля группа LOUNA даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива!

За время, прошедшее с дебютного выступления 23 мая 2009 года в московском клубе «Точка», LOUNA проделала большой творческий путь, и из молодой рок-банды превратилась в одну из самых успешных и актуальных рок-групп на современной российской сцене. Вместе с ними выросло уже не одно поколение слушателей, которые нашли в их песнях отражение cвоих мыслей и эмоций. Для многих этот коллектив стал настоящим примером того, как стремление идти только вперед, преодолевая трудности и не сдаваясь, помогает добиваться своих целей.