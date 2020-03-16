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В Курске пройдёт музыкально-поэтическое шоу «35 моих историй»

20 марта в Курске состоится премьерный показ музыкально-поэтического шоу «35 моих историй» совместно с Русским камерным оркестром под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации, дирижёра Сергея Георгиевича Проскурина в рамках проекта Александра Лазухина «Парень, который читает стихи». 

Постановка представляет собой музыкально-поэтическое шоу на стихи из сборника «Тебе», который так же был выпущен в рамках проекта и собрал в себе стихотворения более 100 поэтов из 7 стран - России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Латвии и Финляндии. Музыкально-поэтического шоу состоит из двух действий: первое отделение - поэтический моноспектакль и второе отделение - выступление с оркестром. Постановка затрагивает три важные темы, показывает трудные жизненные ситуации одного человека – семья, любовь и одиночество. Шоу создано в формате моноспектакля, где единственным актером и чтецом выступит сам автор проекта - Александр Лазухин

«35 моих историй» — это квинтэссенция чувств, эмоций, мыслей и переживаний обычного человека. Каждый зритель уловит в постановке что-то свое, близкое ему, что тронет до глубины души и вызовет ассоциации и воспоминания.

По материалам gorodzovet.ru

Ирина,
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