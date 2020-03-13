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Грузинская группа «Mgzavrebi» выступит в Курске

«Mgzavrebi» — самая известная группа из Грузии, которую полюбили в России, а не влюбиться в их музыку невозможно!

Их песни очень современные, но уходят корнями в вековые традиции, поэтому они такие теплые и понятные каждому. 

10 апреля музыканты представят зрителям особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год!

Ирина,
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