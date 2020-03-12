В Курске пройдёт концерт Алексея Бардина и Лики Александриди

Алексей пишет песни на свои собственные стихи и великолепно их исполняет. Кроме красивого и сильного голоса, которым владеет в совершенстве, Алексей обладает несомненным драматическим талантом и богатством певческих интонаций. В песне он может говорить, ёрничать, придуриваться, изображать трубу с сурдинкой, радиопомехи, цыганский хор, старую бабку, да что угодно! Каждая песня — целый спектакль со своим настроением, своим инструментарием, каждая песня - целый отдельный мир. Бардин на сцене — это хамелеон, который умеет менять не только цвет, но, кажется, и саму форму, и объем —творить настоящее волшебство.