В Курске пройдёт концерт московского оркестра Hard Rock Orchestra

7 марта на сцене «Курской государственной филармонии» прозвучат мировые рок-хиты в исполнении московского оркестра Hard Rock Orchestra. В этот вечер гости концерта услышат более двадцати главных композиций групп: Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и многие другие!