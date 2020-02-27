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В Курске пройдёт концерт Алёны Швец

Алёна Швец — это новый представитель русскоязычной поп-музыки, доказавшая, что популярным может стать каждый — для этого не нужно ничего, кроме таланта. Исповедально искренняя, по-хорошему «школьная» и наивная лирика Алёны в сочетании с её пронзительно-чистым юным голосом в считанные месяцы захватили сердца и умы тысяч людей по всей стране.

Концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается. 

Убедиться в этом самостоятельно вы сможете уже совсем скоро на концерте 17 марта.

По материалам kurskcity.ru

Ирина,
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