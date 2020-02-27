В Курске пройдёт концерт Алёны Швец

Концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается.

Убедиться в этом самостоятельно вы сможете уже совсем скоро на концерте 17 марта.

По материалам kurskcity.ru