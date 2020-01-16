В Курске пройдет творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому

Владимира Высоцкого нет с нами почти 40 лет, но его стихи и песни и сегодня продолжают звучать с телеэкранов и в радиоэфире. Их охотно и с большой любовью исполняют и современные артисты. Возможность послушать стихи и песни артиста представится поклонникам его таланта в Курске.

Билеты на мероприятие можно забронировать уже сейчас по телефону 54-82-25. Стоимость — 100 рублей.

По материалам KurskCity