25 января актеру, поэту и барду, снискавшему истинную народную любовь, исполнилось бы 82 года. 31 января в 18:30 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдет музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь…», посвященный творчеству Владимира Семеновича.
В Курске пройдет творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому
Владимира Высоцкого нет с нами почти 40 лет, но его стихи и песни и сегодня продолжают звучать с телеэкранов и в радиоэфире. Их охотно и с большой любовью исполняют и современные артисты. Возможность послушать стихи и песни артиста представится поклонникам его таланта в Курске.
Билеты на мероприятие можно забронировать уже сейчас по телефону 54-82-25. Стоимость — 100 рублей.
По материалам KurskCity
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