23 и 24 января в курском концертном зале «Свиридовский» состоятся концерты фестиваля «Братья Ивановы представляют. Крещенские вечера в Курске».
В Курске пройдут музыкальные «Крещенские вечера»
Братья Михаил и Андрей Ивановы – джазовые музыканты родом из Курска, заслуженные артисты России. Уже на протяжении 15 лет они ведут персональный абонемент «Симфоджаз братьев Ивановых» в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии.
В концертных программах будут участвовать много талантливых музыкантов. К примеру, Игорь Скляр представит новый музыкальный проект с питерской группой Jazz Classic Community.
Начало концертов – в 19:00.
Билеты можно заказать здесь.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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