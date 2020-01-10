В Курске пройдут музыкальные «Крещенские вечера»

Братья Михаил и Андрей Ивановы – джазовые музыканты родом из Курска, заслуженные артисты России. Уже на протяжении 15 лет они ведут персональный абонемент «Симфоджаз братьев Ивановых» в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии.

В концертных программах будут участвовать много талантливых музыкантов. К примеру, Игорь Скляр представит новый музыкальный проект с питерской группой Jazz Classic Community.

Начало концертов – в 19:00.

Билеты можно заказать здесь.

По материалам РИА «Курск сегодня»