«Читай! Познавай! Действуй»: в Курской библиотеке имени Асеева пройдет День чтения

С 11:00 до 12:00 все желающие смогут встретиться с поэтами и писателями. В 12:00 стартуют бесплатные экскурсии в «Музей книги», а в 15:00 начнется мультимедийная лекция «Памятники письменности». Кроме того, в течение дня для гостей библиотеки будут проводить интеллектуальный кроссворд по творчеству Асеева. К мероприятиям подготовлены и тематические книжные выставки.

Вход свободный. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (4712) 70-17-26.

По материалам РИА «Курск сегодня»