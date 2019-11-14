21 ноября с 11:00 до 16:00 в библиотеке будет проходить мероприятие «Читай! Познавай! Действуй», посвященное Всероссийскому дню чтения. Гостей ждут кроссворды, экскурсии, выставки, лекции и встречи с поэтами и писателями.
«Читай! Познавай! Действуй»: в Курской библиотеке имени Асеева пройдет День чтения
С 11:00 до 12:00 все желающие смогут встретиться с поэтами и писателями. В 12:00 стартуют бесплатные экскурсии в «Музей книги», а в 15:00 начнется мультимедийная лекция «Памятники письменности». Кроме того, в течение дня для гостей библиотеки будут проводить интеллектуальный кроссворд по творчеству Асеева. К мероприятиям подготовлены и тематические книжные выставки.
Вход свободный. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (4712) 70-17-26.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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