В Курске выступит Александр Цыпкин

Емкие, хлесткие, саркастичные и в то же время глубоко лиричные истории в одноименной программе по третьему бестселлеру автора «Девочка, которая всегда смеялась последней прозвучат со сцены Концертного Зала «Свиридовский».

По материалам kursk.kassir.ru