8 апреля нашумевший столичный литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет сольное выступление одного из самых популярных писателей России Александра Цыпкина.
В Курске выступит Александр Цыпкин
8 апреля нашумевший столичный литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет сольное выступление одного из самых популярных писателей России Александра Цыпкина.
Емкие, хлесткие, саркастичные и в то же время глубоко лиричные истории в одноименной программе по третьему бестселлеру автора «Девочка, которая всегда смеялась последней прозвучат со сцены Концертного Зала «Свиридовский».
По материалам kursk.kassir.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.