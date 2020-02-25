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В Курске выступит Александр Цыпкин

8 апреля нашумевший столичный литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет сольное выступление одного из самых популярных писателей России Александра Цыпкина.
 

Емкие, хлесткие, саркастичные и в то же время глубоко лиричные истории в одноименной программе по третьему бестселлеру автора «Девочка, которая всегда смеялась последней прозвучат со сцены Концертного Зала «Свиридовский».

По материалам kursk.kassir.ru

Ирина,
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