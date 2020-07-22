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В Курске пройдет уличный культурный фестиваль. Конечно же онлайн.

Совместный проект Курского ЦУМа и творческого пространства «Дом Культур» стартует на центральной улице города Курска уже 24 июля

С началом пандемии и периода самоизоляции прервалась весенняя выставка «Дома Культур» «Весна. Любовь. Мечты», объединяющая работы известных и пока еще малоизвестных курских художников. «Дом Культур» сознательно не стал развивать онлайн-коммуникацию со зрителями, надеясь на скорую встречу. Однако встреча до сих пор не может состояться. Поэтому представители творческого пространства приняли решение наладить безопасную онлайн-коммуникацию с горожанами, неравнодушными к искусству.

Задумка трансформировалась в уличный фестиваль искусства «Respiro Della Vita» («дыхание жизни» в переводе с итальянского). Это нестационарная уличная выставка с аналогичным названием, собравшая работы художников, иллюстраторов, digital-художников и фотографов на тему изоляции и изменениям в жизни творческой личности в этот период. Помимо актуальных работ, кураторы выставки собрали образцы творчества жителей города, так или иначе отражающих состояния и эмоции тех, кто «познал все прелести самоизоляции».

«Слишком много мыслей, идей и состояний прошли через жителей города за этот период – от острых приступов декаданса до острых приступов продуктивности. В мире моды во время пандемии стало популярным спонтанное течение - дизайнеры брендов различных дивизионов используют в своем творчестве максимально яркие цвета, несвойственные им модели и фактуры, потому что за это время соскучились по самовыражению и хотят дать такую возможность поклонникам известных марок. В широком смысле наша выставка тоже является такой «терапией», возможностью отрефлексировать это максимально странное время и отвлечься от него. В ней мы выделили несколько принципиально важных тематических блоков: фотографию, digital-art, иллюстрацию и fashion-иллюстрацию, изобразительное искусство, близкое к абстрактному» - комментируют предстоящую выставку представители «Дома Культур».

Кроме выставочной составляющей жителей города ждут и другие онлайн-активности. Организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют не посещать мероприятия офлайн или делать это на безопасном расстоянии и с соблюдением всех необходимых норм. 

Полная программа фестиваля:

24 июля, пятница, 17.00 – открытие выставки «Respiro Della Vita». Организаторы приглашают ознакомиться с работами в одиночестве и с необходимыми мерами безопасности. Вместо куратора будет работать аудио-гид: достаточно будет перейти по QR-коду на каждой выставочном стенде и иметь с собой наушники.

25 июля, суббота, 19.00 – fashion-show «Respiro Della Vita». Модный перформанс, переосмысливающий «карантинный» подход к модным показам. В этом году у большинства крупных брендов прошли виртуальные модные активности, а также сюрреалистичные показы без зрителей. На улице Ленина и в прямом эфире в рамках заданной концепции преобразятся участницы проекта «Краса Соловьиного Края 2020», однако организаторы шоу не приглашают зрителей на свое мероприятие. Увидеть прямой эфир можно в социальных сетях «Курского ЦУМа»: VK,  Instagram.

31 июля, пятница, 19.00 – онлайн-вечер джазовой музыки с Дарьей Глебовой и кавер-группой «Калейдоскоп». Запасайтесь деликатесами, вином и наслаждайтесь оригинальными произведениями и каверами, джазовой музыкой у себя дома. Трансляции вы сможете найти в указанных сообществах.

1 августа, суббота, 19.00 – онлайн-вечер этнической музыки. Другие подробности организаторами пока не раскрываются.  

7 августа, пятница, 18.00 – онлайн-перформанс «Переосмысление». В главных ролях белый куб, модель, мастер эпатажа и инсталляции Сергей Баженов и таинственный боди-арт художник. Задача «креаторов» сделать живой объект неживым с помощью изобразительных средств и наоборот. Что из этого получится – наблюдаем в прямом эфире.

8 августа, суббота, 21.00 – автокиносеанс «Побег от реальности». Бэкстейдж от организаторов фестиваля и просмотр фильма прямо на парковке Центрального универмага. Въезд свободный. Инструкции по безопасному проведению досуга – в начале сеанса.

Организаторы фестиваля готовы ответить на все вопросы и предлагают присоединиться к трансляциям и просмотру выставки всем неравнодушным жителям города. Всем «Respiro Della Vita»!

Ирина,
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