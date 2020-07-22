В Курске пройдет уличный культурный фестиваль. Конечно же онлайн.

Совместный проект Курского ЦУМа и творческого пространства «Дом Культур» стартует на центральной улице города Курска уже 24 июля.

С началом пандемии и периода самоизоляции прервалась весенняя выставка «Дома Культур» «Весна. Любовь. Мечты», объединяющая работы известных и пока еще малоизвестных курских художников. «Дом Культур» сознательно не стал развивать онлайн-коммуникацию со зрителями, надеясь на скорую встречу. Однако встреча до сих пор не может состояться. Поэтому представители творческого пространства приняли решение наладить безопасную онлайн-коммуникацию с горожанами, неравнодушными к искусству.

Задумка трансформировалась в уличный фестиваль искусства «Respiro Della Vita» («дыхание жизни» в переводе с итальянского). Это нестационарная уличная выставка с аналогичным названием, собравшая работы художников, иллюстраторов, digital-художников и фотографов на тему изоляции и изменениям в жизни творческой личности в этот период. Помимо актуальных работ, кураторы выставки собрали образцы творчества жителей города, так или иначе отражающих состояния и эмоции тех, кто «познал все прелести самоизоляции».

«Слишком много мыслей, идей и состояний прошли через жителей города за этот период – от острых приступов декаданса до острых приступов продуктивности. В мире моды во время пандемии стало популярным спонтанное течение - дизайнеры брендов различных дивизионов используют в своем творчестве максимально яркие цвета, несвойственные им модели и фактуры, потому что за это время соскучились по самовыражению и хотят дать такую возможность поклонникам известных марок. В широком смысле наша выставка тоже является такой «терапией», возможностью отрефлексировать это максимально странное время и отвлечься от него. В ней мы выделили несколько принципиально важных тематических блоков: фотографию, digital-art, иллюстрацию и fashion-иллюстрацию, изобразительное искусство, близкое к абстрактному» - комментируют предстоящую выставку представители «Дома Культур».

Кроме выставочной составляющей жителей города ждут и другие онлайн-активности. Организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют не посещать мероприятия офлайн или делать это на безопасном расстоянии и с соблюдением всех необходимых норм.