Культурные учреждения Курской области переходят в онлайн

Например, все конкурсы в областном Доме народного творчества будут проводиться в видеорежиме. А Курский областной киновидеофонд на своём сайте и в социальной сети «ВКонтакте» запускает акцию «Киноискусство против коронавируса». На этих электронных сетевых ресурсах опубликуют подборки с кинолентами, которые можно будет просмотреть дома, а также передачи об известных актёрах и режиссерах.

Областной краеведческий музей станет размещать на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» миниэкскурсии по своим залам, а областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева организует для курян виртуальные выставки. В областном драматическом театре планируют проводить онлайн-трансляции и экскурсий, а также обещают показать и репетиции.

А чтобы куряне не заскучали по концертам, которых не будет минимум три с половиной недели, на страничке Курской областной филармонии в той же сети «ВКонтакте» будут транслироваться видеозаписи концертов, сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

По материалам kurskcity.ru