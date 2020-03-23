Культурные учреждения Курской области переходят в онлайн

В Курской области временно отменено проведение массовых культурных мероприятий.
Однако в комитете по культуре Курской области отметили, что это совсем не означает, что куряне в период карантина останутся вообще без культурной жизни. На помощь учреждениям культуры придёт Интернет, в котором многие из них уже предложили в качестве альтернативы онлайн-трансляции, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.
Например, все конкурсы в областном Доме народного творчества будут проводиться в видеорежиме. А Курский областной киновидеофонд на своём сайте и в социальной сети «ВКонтакте» запускает акцию «Киноискусство против коронавируса». На этих электронных сетевых ресурсах опубликуют подборки с кинолентами, которые можно будет просмотреть дома, а также передачи об известных актёрах и режиссерах.
Областной краеведческий музей станет размещать на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» миниэкскурсии по своим залам, а областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева организует для курян виртуальные выставки. В областном драматическом театре планируют проводить онлайн-трансляции и экскурсий, а также обещают показать и репетиции.
А чтобы куряне не заскучали по концертам, которых не будет минимум три с половиной недели, на страничке Курской областной филармонии в той же сети «ВКонтакте» будут транслироваться видеозаписи концертов, сообщила пресс-служба Администрации Курской области.
По материалам kurskcity.ru
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