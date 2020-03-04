В Курске пройдёт выставка «Весна. Любовь. Мечты»

Экспозиция состоит из работ разных авторов, работающих в технике станковой живописи. Представлены работы из коллекции галереи «АЯ», созданные в различные периоды времени. Работы тематически объединены идеей весеннего обновления, периодом влюблённости и мечтаний.

Отдельным большим блоком представлен начинающий белгородский автор Анна Лалаян, работающий в оригинальной технике. Работы погружают зрителя в фантастические миры, созданные художницей. Каждое открытие выставки Анна превращает в перформанс, создавая атмосферу свободы. В этом ей поможет диджей Степанк (г.Белгород) и модель, хореограф-постановщик Евгений Заболотный.

Впервые на этой площадке будет представлена тема ню, обнажённой натуры. Зрителю будет предоставлена возможность насладиться красотой человеческого тела, совершенством пропорций и изысканностью линий силуэтов моделей.