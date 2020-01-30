В Центральной городской библиотеке имени Семенова в рамках Года памяти и славы и проекта «Библиогалерея» открылась выставка «Память поколений». В экспозицию вошло более 30 работ.
В Курске открылась выставка к 75-летию Победы
Автор работ – известный в Курске фотограф, лауреат российских и международных конкурсов Ольга Силакова. Ее снимки представлены в художественных фотоальбомах, изданных в Курске, Харькове, Москве и других городах России.
Фотовыставка будет работать до конца февраля, вход свободный. Кроме того, в читальном зале организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная освобождению города Курска и 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.
По материалам KurskCity
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