В Курске открылась выставка к 75-летию Победы

Автор работ – известный в Курске фотограф, лауреат российских и международных конкурсов Ольга Силакова. Ее снимки представлены в художественных фотоальбомах, изданных в Курске, Харькове, Москве и других городах России.

Фотовыставка будет работать до конца февраля, вход свободный. Кроме того, в читальном зале организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная освобождению города Курска и 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.