В Курской картинной галерее имени Дейнеки стартует «Бесконечная история»

Как сообщается на официальном сайте галереи, эта выставка начинает юбилейный год: в 2020-м со дня основания Курской государственной картинной галереи имени Дейнеки исполняется 85 лет. По мнению организаторов выставки, ее название можно объяснять себе разными способами. Одна из трактовок такова, что история не кончается, а ее деление на этапы и периоды — это удобная условность, которая позволяет легче запомнить последовательность событий. И это становится понятным в музее.

В экспозиции представлено около восьмидесяти произведений европейской, русской и советской живописи. Общую картину дополняет скульптура. В экспозицию «Бесконечной истории» включили по большей части произведения, составляющие «золотой фонд» собрания галереи. Часть картин — из списка 1935 года, с которого началось собрание галереи.

Выставка будет работать до конца марта.

По материалам KurskCity