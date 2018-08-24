В курском драмтеатре покажут постановку, посвященную Тургеневу
6 сентября состоится показ спектакля «Тургенев. Сегодня!». Это культурный благотворительный проект, созданный при поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта «Театральная Россия», сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Спектакль посвящен жизни и творчеству Ивана Тургенева и будет представлен в канун его 200-летнего юбилея. Основная часть постановки – ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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