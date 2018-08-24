В курском драмтеатре покажут постановку, посвященную Тургеневу

Спектакль посвящен жизни и творчеству Ивана Тургенева и будет представлен в канун его 200-летнего юбилея. Основная часть постановки – ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.

По материалам РИА «Курск сегодня».