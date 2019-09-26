Определены победители финала Кубка России по спортивному туризму на парусной дистанции

В акватории Михайловского водохранилища завершился финал Кубка России по спортивному туризму на парусной дистанции. Флот российских разборных парусных судов классов катамаран и тримаран представляли команды из Петербурга, Курской и Орловской областей.

Порывы ветра в акватории достигали 10-15 метров в секунду, что позволило организаторам провести три гонки в один день. По достоинству ветер оценили гости северной столицы, заняв лидерские позиции по итогам гонок. Максим Буриков, победитель двух коротких гонок отметил: «По нашим меркам, здесь маленькая акватория со своими хитростями. Ветер гулял и налетал с разных сторон. Как и предполагал, были сюрпризы». Вторым на короткой дистанции финишировал Максим Мальков также из Петербурга. Бронзовым призером стал Иван Буняев из Курска.

Организаторы предложили спортсменам пройти пятый класс дистанции: две короткие гонки по 9 километров и одну длинную в 25 километров. По легенде короткой дистанции спортсмены двигались в заданном направлении по шести буям. Штрафные баллы начислялись согласно регламенту соревнований за непрохождение этапа и линии буев и их касания.

«Спортсменам было сложно: не перепутать схему дистанции, в какую сторону идти, держать курс, прокладывать галсы и не попасть на мель», – рассказала о трудностях дистанции Елена Головина, судья соревнований.

Длинную дистанцию в 25 километров участники прошли без штрафов. Первым завершил парусную гонку Максим Мальков из Петербурга, вторым пришел его земляк Максим Буриков, став серебряным призером, и бронза – снова у курян, Дмитрий Тарасов закрыл зачетную гонку.

«На финал Кубка России приехали самые стойкие – те, кого не испугала осенняя погода», – отметил президент курской Федерации спортивного туризма, главный судья соревнований Евгений Горбатенко. Он поздравил и вручил участникам Кубка призы и награды.