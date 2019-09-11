В Курской области пройдет финал Кубка России по спортивному туризму на парусной дистанции

Соревнования состоятся с 20 по 23 сентября. Акватория Михайловского водохранилища примет флот российских разборных парусных судов классов катамаран и тримаран. Торжественное открытие финала Кубка России пройдет 21 сентября, в 11:00.

Финал Кубка России подытожит парусный соревновательный сезон. Спортсменов ожидают три старта захватывающей гонки. По словам организаторов, это будут две короткие и одна длинная гонки на дистанции пятого класса.

Программа спортивного мероприятия:

20 сентября – заезд и размещение команд до 12:00. Работа комиссии по допуску. Официальной тренировка.

21 сентября, в 11:00 – торжественное открытие соревнований. Соревнования в дисциплине «Дистанция парусная».

22 сентября – награждение. Закрытие соревнований.

23 сентября – отъезд команд.

Президент курской Федерации спортивного туризма Евгений Горбатенко выступил главным судьей первого этапа Кубка России на парусной дистанции. По его словам, соревнованиям сопутствовали ветреная погода, острая спортивная борьба и великолепная акватория вокруг острова Котлин. Напомним, первый этап Кубка России прошел в июле в Кронштадте.



Заявку на участие в третьем этапе Кубка России можно отправить на электронную почту fed.46@yandex.ru или в группу Федерации спортивного туризма Курской области.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска изложены в Правилах вида спорта «Спортивный туризм» и в Регламенте проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция парусная». Прибывшие команды участники размещаются самостоятельно в полевом лагере.

По всем организационным вопросам обращаться к Евгению Горбатенко по телефону: +7 (903) 873-99-77.

В связи с погодными условия оргкомитет может корректировать программу соревнований. Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E.

По материалам официального сайта Курской Федерации спортивного туризма