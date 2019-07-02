В Курске завершились Всероссийские соревнования на парусных дистанциях

Под девизом «Туристы, парусники, объединяйтесь» впервые в Курской области прошли Всероссийские соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях. В акватории Михайловского водохранилища на парусных катамаранах стартовали 17 участников из Курска, Орла и Москвы.

Открывая парусную регату, президент курской Федерации спортивного туризма, судья первой категории Евгений Горбатенко отметил: «Впервые за долгие годы Всероссийские соревнования на парусной дистанции проводятся у нас в стране. Мы долго добивались этого, и Министерство спорта оказало нам большую честь. Теперь мы официально в нашем регионе можем проводить соревнования высокого уровня».

В первый гоночный день удалось провести обе гонки. И длинную, и короткую дистанции спортсмены прошли при холодном северо-западном ветре (17 узлов). Не обошлось без брочингов и поломок. Спортсмены переворачивались, ломали шверты и даже сходили с дистанции. Длинная дистанция составила 15 километров. «Сложнейшая дистанция, ветер не давал расслабиться ни на минуту. Практически все допускали ошибки и попадали в брочинг», – поделились впечатлениями участники соревнований. Первым пересек финишную прямую курянин Валерий Однодворцев, вторым пришел курянин Андрей Ельников и третьим – курянин Иван Буняев.

На короткой дистанции длинной 5 километров лидирующую позицию сразу занял Валерий Однодворцев. Не теряя ни минуты и выбрав правильную тактику, он финишировал первым. С разницей в две минуты вторым завершил дистанцию Сергей Лихушин из Курской области, третьим закончил парусный заезд курянин Андрей Ковалев.

В общем зачете лидирует Валерий Однодворцев. На втором месте – Сергей Лихушин, на третьем – Андрей Ельников.