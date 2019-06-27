На Курской Коренской ярмарке впервые пройдет «Тропа богатыря»

С 28 по 30 июня в местечке Свобода Золотухинского района состоятся спортивные мероприятия. Впервые в них будет включена полоса препятствий «Тропа богатыря». Эти соревнования рассчитаны на командное прохождение испытаний (состав одной команды – четыре человека: двое мужчин и две женщины).

Для состязаний подготовлена специальная трасса: будет необходимо пролезть под БТРом и колючей проволокой, преодолеть ров с водой, трехметровую стену, гору из тюков сена, пробежать по покрышкам и бревну, проверить себя в меткости в лазерной стрельбе. Всего участникам предстоит преодолеть более десяти препятствий. Победит та команда, которая справится с задачей за наименьшее время.

Подать заявки можно по электронной почте csp.metodotdel@yandex.ru. Справки по телефону: 730-716.