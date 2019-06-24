В Курской области стартуют Всероссийские соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях

29 июня в акватории Михайловского водохранилища Железногорского района пройдут Всероссийские соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях под девизом «Туристы, парусники, объединяйтесь». Официальное открытие — в 11:00.

«Участники Всероссийских соревнований станут свидетелями рождения новой истории в жизни гонок на парусных катамаранах. Без лишней скромности отмечу, что в стране проводят подобного уровня соревнования только Анатолий Кулик в Новосибирске и мы в Курске. Наша цель — объединить любителей парусного туризма и сделать это соревнование событием для Центральной России», — поясняет президент Курской Федерации спортивного туризма, главный судья соревнований Евгений Горбатенко.

В соревнованиях участвуют разборные парусные катамараны и тримараны. Спортсменам предстоит пройти дистанцию третьего класса. «Безусловно, уровень соревнований позволяет нам поставить выше класс дистанции, например пятый или шестой, но это уменьшит количество участвующих спортсменов. Не многие имеют даже первый разряд в данном виде спорта, — отмечают организаторы соревнований. — Наша задача — создать комфортные условия для большинства регионов».

Программа спортивного мероприятия:

27, 28 июня — заезд и размещение команд до 12:00. Работа комиссии по допуску. Официальная тренировка.

29 июня в 11:00 — открытие соревнований. Парад судов. Официальная тренировка.

29 июня в 11:30 — соревнования в дисциплине «Дистанция парусная».

30 июня — награждение. Закрытие соревнований.

1 июля — отъезд команд.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска изложены в Правилах вида спорта «Спортивный туризм» и в Регламенте проведения соревнований по группе дисциплины «Дистанция парусная». Прибывшие команды участники размещаются самостоятельно в полевом лагере.

Предварительные заявки для участия нужно направить на электронную почту fed.46@yandex.ru до 24 июня включительно.

По организационным вопросам обращаться к Евгению Горбатенко по телефону: +7 (903) 873 99 77.

В связи с погодными условия оргкомитет может корректировать программу соревнований.

Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E.