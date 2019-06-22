Курская рапиристка Инна Дериглазова стала чемпионкой Европы

Российские рапиристки завоевали медали чемпионок Европы в командном первенстве в немецком Дюссельдорфе. В составе женской сборной России — курянка Инна Дериглазова, а также Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова.

Девушки вернули себе титул сильнейшей команды континента, который они до этого завоевывали в 2016 году. Это шестая победа женской сборной России по рапире на чемпионатах Европы.

По материалам РИА «Курск сегодня»