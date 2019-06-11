В Курске пройдет Чемпионат ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях

15 июня развернется нешуточная борьба за звания Чемпиона ЦФО. Курск ждет спортсменов из Белгорода, Воронежа, Брянска, Москвы и Московской области. Соревнование пройдет в акватории Михайловского водохранилища Железногорского района, п. Копенки. Официальное открытие – в 11:00.

В этот день станут известны имена гонщиков, которые будут представлять Курск на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на парусной дистанции. А вечером на поляне Михайловском водохранилища туристы, болельщики и морские волки снова встретятся, чтобы спеть разудалые, бравые и бесшабашные песни в рамках костюмированного музыкального фестиваля пиратской песни.

Программа спортивного мероприятия:

14 июня – заезд и размещение команд до 12.00. Работа комиссии по допуску. Официальная тренировка.

15 июня в 11:00 – открытие соревнований. Парад судов. Соревнования в дисциплине «Дистанция парусная».

15 июня в 19:00 – костюмированный музыкальный фестиваль пиратской песни.

16 июня – награждение. Закрытие соревнований.

Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E.

Подробнее – в группе ВК.