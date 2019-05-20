Курск впервые пробежал Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ

ЗаБег.РФ — спортивный благотворительный проект. В этом году 19 мая в нем участвуют 18 российских городов. Причем Курск — впервые. Все деньги участников от региона будут перечислены в благотворительный фонд «Мир детства».

На старт вышло более тысячи человек, в том числе прославленные спортсмены Алексей Немов, Алексей Петухов, Александр Легков и Александр Поветкин. Акцию поддержал врио губернатора Роман Старовойт, который преодолел самую трудную дистанцию — полумарафон протяженностью 21 километр.

Спортивный фестиваль начался с массовой разминки под музыку, а продолжился на стартовой линии. Первыми в этот день бежали наиболее подготовленные спортсмены, выбравшие для себя самые длинные дистанции – 21 и 10 километров. Здесь первенствовали известные спортсмены Кристина и Виктор Угаровы.

«Мы профессионалы. Бег — это наша жизнь, — улыбается Виктор. — Но важно, что тут собрались и любители. Это призыв к землякам. Бегайте, занимайтесь спортом, не лишайте себя этой радости».

Роман Старовойт уверен, что акция станет стимулом для всех жителей области к ведению здорового образа жизни и активному отдыху. «Я благодарен моим друзьям, олимпийским чемпионам, чемпионам мира, что они приехали поддержать нас, — говорит Старовойт. — Среди городов, в которых проживает менее одного миллиона человек, в Курске на старт вышло больше всего участников. Это отличный дебют».

Спортивное воскресенье продолжилось на стадионе «Трудовые резервы», где также впервые в Курске стартовали соревнования по скандинавской ходьбе. На них заявились 17 человек, которые разыграли награды в трех возрастных категориях: 16-35 лет, 36-65 лет и старше 65 среди среди женщин и мужчин.

Как отметили организаторы, этот день стал не просто праздником для курян, но и стимулом к самоопределению и покорению новых спортивных вершин.

По материалам РИА «Курск сегодня»