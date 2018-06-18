Как курский профессор-астролог предсказывает результаты матчей

Зачем медики обращаются к астрологии

Ранее, в 2000-е, Михаил занимался медицинскими астропрогнозами. «Во время приема мог точно назвать проблемные органы, подверженность тем или иным заболеваниям, день получения денег клиентом, описать внешность имеющихся партнеров и проблемы взаимоотношений», — говорится о нем на портале «Российские астросилы».

Там же указано, что к помощи курского астролога прибегали многие медийные личности.

— Ну, например, [Александру] Руцкому предсказывал, что его не допустят до выборов. Он не поверил. Эта история описана в МК №5 за 2000 год в курском приложении, — отмечает Михаил. И добавляет, что в интернете подтверждений этому найти не смог, но предложил прибегнуть к помощи архивов.

Имена остальных политиков доктор экономических наук предпочел не афишировать, но подчеркнул, что трое довольно известных регулярно обращаются к нему за предсказаниями. Не раскрыл Михаил также имена медиков среди клиентов:

— Ко мне даже многие известные врачи приходят. После нескольких точных попаданий — эти врачи других стали приводить. Но, конечно, к моим предсказаниям относятся скептически поначалу. А проходит время и говорят: «Да как же ты мог знать! Меня ведь совсем не от того лечили».

Михаил вспоминает, как однажды предсказал своему клиенту, что его киста в правой почке перейдет в онкологию, если не сделать сейчас операцию:

— Он сказал об этом врачам. Врачи говорят: «Что он лезет, он что, медик? Мы тебя совсем от другого лечим, причём тут почка вообще?» Он, зная меня, настоял. И да, в почке была киста. Пробу взяли на анализ — и нашли там онкологию. Сказали: «Ты каким-то чудом спасся. Еще бы немного и пошли бы метастазы». После этого ко мне разом 4 врача приходили про себя узнать.

Латвия приняла «Аквилон»

Недавно курский профессор написал книгу «Аквилон: скрытые парадоксы экономики». «Аквилон – некое государство, упомянутое Нострадамусом, – одновременно способ автора показать, что система экономики в действительности не такая, как нам её представляют», — говорится в аннотации к творению. Именно этот труд покорил латвийского экономиста Иварса Бриверса – председателя Латвийской ассоциации экономистов, депутата Сейма Латвии. Он перевел «Аквилон» на латышский язык и презентовал в своей стране.