Как курский профессор-астролог предсказывает результаты матчей
Научное общество давно не признает астрологию как серьезную дисциплину. Зато в качестве развлечения признают все. Для Михаила Шатохина, доктора экономических наук, профессора в филиале Финансового университета при Правительстве РФ астрология — хобби.
— Увлекаюсь ставками на спорт при помощи астрологии. Написал книгу на эту тему. Она касается не только ставок, но и инвестиций в валюту, акции, золото и другие финансовые активы.
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Михаил Шатохин, фото из личного архива
Кажется, что экономика и астрология – понятия несопоставимые. Однако Михаил объясняет связь этих отраслей так:
— Ларри Финк управляет активами размером в 6 триллионов долларов. Это в 25 раз больше, чем бюджет РФ и в 2 раза больше бюджета США. Проделал путь «из грязи в князи». С 1976 делал прогнозы, работая в инвестиционном банке на Уолл-стрит, используя астрологию. В 1986 году из-за неверного прогноза банк потерял 100 миллионов долларов, а сам Финк был уволен. После этой ошибки и пришла идея создания легендарной компании BlackRock. Концепция заключается в том, чтобы покупать акции других корпораций в тот период, когда их цена близка к минимальной, а продавать на пике цен, при этом своими результатами привлекать новых инвесторов. Но вот благоприятные периоды для сделок определяются при помощи астрологии.
Сам доктор экономических наук занимается похожей деятельностью: при помощи астрологии делает ставки на спорт и консультирует по этому поводу желающих. Хотя известно, что букмекерство – это чистая математика.
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Книга Михаила
Зачем медики обращаются к астрологии
Ранее, в 2000-е, Михаил занимался медицинскими астропрогнозами. «Во время приема мог точно назвать проблемные органы, подверженность тем или иным заболеваниям, день получения денег клиентом, описать внешность имеющихся партнеров и проблемы взаимоотношений», — говорится о нем на портале «Российские астросилы».
Там же указано, что к помощи курского астролога прибегали многие медийные личности.
— Ну, например, [Александру] Руцкому предсказывал, что его не допустят до выборов. Он не поверил. Эта история описана в МК №5 за 2000 год в курском приложении, — отмечает Михаил. И добавляет, что в интернете подтверждений этому найти не смог, но предложил прибегнуть к помощи архивов.
Имена остальных политиков доктор экономических наук предпочел не афишировать, но подчеркнул, что трое довольно известных регулярно обращаются к нему за предсказаниями. Не раскрыл Михаил также имена медиков среди клиентов:
— Ко мне даже многие известные врачи приходят. После нескольких точных попаданий — эти врачи других стали приводить. Но, конечно, к моим предсказаниям относятся скептически поначалу. А проходит время и говорят: «Да как же ты мог знать! Меня ведь совсем не от того лечили».
Михаил вспоминает, как однажды предсказал своему клиенту, что его киста в правой почке перейдет в онкологию, если не сделать сейчас операцию:
— Он сказал об этом врачам. Врачи говорят: «Что он лезет, он что, медик? Мы тебя совсем от другого лечим, причём тут почка вообще?» Он, зная меня, настоял. И да, в почке была киста. Пробу взяли на анализ — и нашли там онкологию. Сказали: «Ты каким-то чудом спасся. Еще бы немного и пошли бы метастазы». После этого ко мне разом 4 врача приходили про себя узнать.
Латвия приняла «Аквилон»
Недавно курский профессор написал книгу «Аквилон: скрытые парадоксы экономики». «Аквилон – некое государство, упомянутое Нострадамусом, – одновременно способ автора показать, что система экономики в действительности не такая, как нам её представляют», — говорится в аннотации к творению. Именно этот труд покорил латвийского экономиста Иварса Бриверса – председателя Латвийской ассоциации экономистов, депутата Сейма Латвии. Он перевел «Аквилон» на латышский язык и презентовал в своей стране.
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Иварс Бриверс, фото nra.lv
— С удивлением узнал об этом. Во время конференции в РОСИ мы и познакомились, но то, что он заинтересовался книгой и перевёл её — это я гораздо позже узнал. Он написал сперва, что книга произвела на него очень сильное впечатление, и он просит разрешения перевести её на латышский и презентовать в ассоциации экономистов Латвии. Потом написал, что презентация и чтение книги вызвали недоумение: мол, где этот самый Аквилон и почему мы должны это слушать? Но Иварс заметил для присутствующих депутатов, что Латвия сегодня неотделима от мировых процессов экономики, а то, что написано в книге, не может сегодня не касаться Латвии. Многие его поддержали.
Однако в книжных магазинах творение пока недоступно. По словам Михаила, единственный труд, который будет в свободном распространении – это «Как выиграть деньги с помощью астрологии». В продажу он поступит в августе:
— «Аквилон» не был в свободной продаже, есть лишь небольшой тираж и в интернете. И, полагаю, её бы быстро запретили – прочитайте, поймете почему.
К настоящему времени курский астролог написал более 30 книг. Спасут ли определенные из них отечественную или латвийскую экономику – пока загадка.
Текст: Катя Коренькова.
По материалам Media City.
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