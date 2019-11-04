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Какого цвета пустота: жителей Курска приглашают на лекцию о художественном оформлении спектакля

11 ноября в Театре юного зрителя «Ровесник» пройдет бесплатная лекция «Как понять театрального художника». Спикер — эксперт фестиваля «Золотая маска», театральный критик, журналист Антон Хитров. 

В анонсе лекции зрителям обещают дать ответы на вопросы «Какого цвета пустота?», «Из какого материала сделать русскую тоску?» и «Как создать гениальную декорацию, не потратив ни копейки?». Гостей познакомят с работой театрального художника, пространством спектакля и научат читать сценографию.

Начало — в 19:00.

По материалам РИА «Курск сегодня»

Юлия,
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