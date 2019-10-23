Курские артисты завоевали награды на всероссийском фестивале «Романса голос осенний»

Отметим, что XX международный Волжский фестиваль исполнителей русского и цыганского романсов «Романса голос осенний» состоялся в городе Кинешма Ивановской области. Его цель — пропаганда романса как жанра музыкального искусства.

По материалам РИА «Курск сегодня»