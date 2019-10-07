«В рифме города»: в Курске стартовал литературный конкурс

Конкурс проводится по двум номинациям – поэзия (стихотворения для детей, стихи о городе, о памятных местах и памятниках архитектуры, истории города Курска; о любви, творчестве) и проза (сюжетный рассказ, эссе на свободную тему, статьи о культурной жизни города – до 3500 знаков).

Заявки по номинациям принимаются до 15 ноября по адресу: vrifmegoroda@yandex.ru

Отметим, что участниками конкурса могут стать все желающие старше 16 лет. От одного участника принимается не более трех работ в каждую из номинаций. Ознакомиться с положением о творческом соревновании можно здесь.

По материалам РИА «Курск сегодня»