В Курске прошел форум про продажи и маркетинг

Более 250 представителей регионального бизнес-сообщества стали участниками мероприятия. Восемь известных российских спикеров-практиков в течение восьми часов делились с аудиторией секретами и новейшими инструментами для продвижения бизнеса.

В перерыве была представлена сессия для нетворкинга, в рамках которой участники имели возможность пообщаться со спикерами и наладить деловые взаимоотношения с представителями курского бизнеса.