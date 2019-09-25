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В Курске прошел форум про продажи и маркетинг

В четверг, 19 сентября, при поддержке ПАО «Сбербанк» прошел Курский бизнес-форум. Факторы роста, организованный креативной группой ArGon Promo.  

Более 250 представителей регионального бизнес-сообщества стали участниками мероприятия. Восемь известных российских спикеров-практиков в течение восьми часов делились с аудиторией секретами и новейшими инструментами для продвижения бизнеса.

В перерыве была представлена сессия для нетворкинга, в рамках которой участники имели возможность пообщаться со спикерами и наладить деловые взаимоотношения с представителями курского бизнеса. 

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Автор: Юлия
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