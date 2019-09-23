В Курске откроют бесплатную киношколу

С 4 октября в Областном дворце молодежи будет работать бесплатная киношкола «Ру-кино». В течение двух месяцев ее ученики будут изучать азы киносъемки, чтобы в итоге создать свой собственный фильм.

Задача участников: после обучения снять игровой или документальный учебный фильм. Часть фильмов проекта будет посвящена Великой Отечественной войне, личным военным историям родственников участников, подвигам тружеников тыла и их семей, героизму жителей родного города и так далее. Лучшие фильмы проекта примут участие в международном кинофестивале «За», а также будут рекомендованы к участию в других кинофестивалях страны.

Набор участников будет идти до 1 октября. Заявку можно оставить здесь.

Отметим, что проект будет одновременно проходить в трех городах — Челябинске, Туле и Курске.

По материалам РИА «Курск сегодня»