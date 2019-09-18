В День города в Курске поставят всероссийский танцевальный рекорд

Во время празднования Дня города в Курске собираются установить всероссийский рекорд. На Красной площади областного центра будет исполнена знаменитая народная пляска «Тимоня», сообщает газета «Курская правда».

В акции примут участие танцевальные и фольклорные коллективы, а также учреждения дополнительного образования. Всего ожидается порядка 2 тысяч человек.

Как добавили в Управлении культуры города Курска, в огромном танцевальном коллективе будут танцоры всех возрастов, начиная от дошкольников. В настоящее время проходят репетиции.

По материалам РИА «Курск сегодня»