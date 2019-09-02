Сотрудники Курской филармонии вошли в Книгу рекордов Гиннесса

1 сентября в Петербурге хор более чем из 20 тысяч человек и 8-тысячный оркестр исполнили гимн России на «Газпром Арене». В числе участников – артисты Курской областной филармонии, сообщили организаторы Всероссийской акции «День гимна».

Мероприятие объединило музыкантов и исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. В составе сводного оркестра были собраны около 20 видов музыкальных инструментов — духовые, ударные, струнные и клавишные.

— Уникальный состав оркестра вошел в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году — тогда на арене Commerzbank во Франкфурте (Германия) были собраны 8076 музыкантов. Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези. Достижение было официально подтверждено после тщательной проверки, — рассказали организаторы.

По материалам РИА «Курск сегодня»