Курский бизнес-форум: главное мероприятие про продажи и маркетинг
19 сентября в Курске пройдет бизнес-форум, который соберет двести человек – владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетинга.
На протяжении восьми часов восемь спикеров со всей России будут давать ценную информацию и отвечать на вопросы. Среди них:
основатель компании Envybox Алексей Молчанов,
эксперт №2 в России по продажам Владимир Ефремов,
организатор конференции ПрактикаDays и eCommerceDays, член гильдии маркетологов, кризис-менеджер по маркетингу и продажам Никита Флоринский,
евангелист SMM Planner, SMM Big Russian Boss Show Павел Борисов,
директор по развитию AmoCRM Матвей Кардаш, SMM-leader «Додо Пицца» Руслан Северинов,
PR-директор Tooligram Майкл Бородин,
сооснователь и креативный директор агентства бизнес-презентаций Graf Media Стас Гуревский.
Специалисты расскажут об управлении вниманием клиентов, масштабировании продаж, трендах в маркетинге и продажах 2020, SMM в регионах, кейсах федеральных компаний, видеопродакшене для бизнеса и искусстве публичных выступлений.
Подробнее – на сайте форума.
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