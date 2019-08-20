Жителям Курска бесплатно проверят сердце

В ходе акции «В ритме сердца» куряне могут пройти бесплатное кардиологическое обследование. Ее организатор – Юлия Герасенкова, которая проводит акцию в рамках проекта «Добро курянам».

Генеральным партнером акции выступил медицинский центр «Медассист». Получив специальный купон, до 27 августа любой желающий может пройти обследование ЭКГ бесплатно, а также получить скидку на посещение доктора-кардиолога.

Купоны можно получить в филиалах медцентра, а также у партнеров акции (ППФ-Страхование жизни, АЗС «Нефтетранс», магазины «Радуга», «Инсити», «Марисабель»). Вырезать его можно и в газете «Друг для друга». В каждом купоне три отрывных талона. Первый позволит бесплатно пройти ЭКГ с расшифровкой в любом из трех центров «Медассист». Второй – получить консультацию кардиолога медицинского центра с 50%-ной скидкой. Третий пригодится на итоговом фестивале «В ритме сердца», этот талон примет участие в розыгрыше призов от спонсоров.

«Уже в первые пять дней обследований были выявлены сложные случаи. Пятерых пациентов увезли на «скорой». Это четыре инфаркта и одна полная блокада. Последнему пациенту понадобилась имплантация ЭКС. Обследование – это реальный шанс вовремя узнать о проблеме. Лучше обратиться к врачу, не дожидаясь беды», – рассказали в «Медассисте».

Акция «В ритме сердца» завершится фестивалем. Он пройдет 30 августа в праздник-парке «Новая Боевка». Начало — в 18:00. Горожан ждет большая развлекательная программа: музыка, анимация для детей, контактный зоопарк, зона отдыха с гамаками, домик на дереве, сладкая вата, аквагрим, фотозона, розыгрыш подарков. Передвижная клиника «Медассиста» проведет бесплатную консультацию детского сурдолога. Купоны на прием будут разыгрываться в соцсетях на страницах медицинского центра «Медассист»: VK, Instagram и Facebook.

Подробности акции – в группе VK.