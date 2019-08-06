В Курск приедут художники из городов России, дальнего и ближнего зарубежья

В рамках празднования Дня города с 17 по 25 сентября в Курске состоится международный пленэр художников «Курск – соловьиного края столица».

Ожидается, что участие в нем примут художники из разных городов России, а также представители дальнего и ближнего зарубежья, с которыми Курск связывают давние дружеские отношения.

Творческая акция состоится уже в девятый раз. Организаторами выступают управление культуры города совместно с Курским региональным отделением «Союз художников России».

По материалам РИА «Курск сегодня»