В Курск приедут художники из городов России, дальнего и ближнего зарубежья
В рамках празднования Дня города с 17 по 25 сентября в Курске состоится международный пленэр художников «Курск – соловьиного края столица».
Ожидается, что участие в нем примут художники из разных городов России, а также представители дальнего и ближнего зарубежья, с которыми Курск связывают давние дружеские отношения.
Творческая акция состоится уже в девятый раз. Организаторами выступают управление культуры города совместно с Курским региональным отделением «Союз художников России».
По материалам РИА «Курск сегодня»
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