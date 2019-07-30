Мэр Курска не против встретиться с Ильей Варламовым

Виктор Карамышев побывал с рабочим визитом в Белгороде, где встретился с главой города Юрием Галдуновым, чтобы перенять опыт и обсудить насущные вопросы. В этот же день в Белгороде находился известный блогер и урбанист Илья Варламов. Он снимал очередной выпуск своей программы «Большая дорога с мэром».

Проект представляет собой программу, в рамках которой ведущий гуляет по городу с его мэром. Маршрут прогулки определяется случайно: глава города нажимает кнопку, а компьютер определяет на карте маршрут.

На странице Виктора Карамышева ВКонтакте куряне спросили, хотел бы он поучаствовать в программе.

— Илья Варламов — интересная личность (ну если судить по его каналу на Ютубе). С удовольствием бы с ним пообщался. Интересно было бы услышать мнение известного блогера-урбаниста о Курске, — прокомментировал глава города.

По материалам РИА «Курск сегодня»