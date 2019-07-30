Жители Курска могут предложить свое видение празднования Дня города

В Курске началась подготовка к празднованию 987-летия города. Торжества состоятся 25 сентября. Высказать свои предложения по организации праздника приглашают всех желающих.

— Управление культуры города объявляет конкурс на самые оригинальные предложения по организации празднования Дня рождения Курска. Принять участие могут как обычные куряне, так и организации и учреждения, — сообщили в администрации Курска.

Предложения до 10 августа просят направлять на электронную почту kulturakursk@rambler.ru или на страницу управления культуры города Курска ВКонтакте.

По материалам РИА «Курск сегодня»