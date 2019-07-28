В Курске пройдет вторая акция #ДоброКурянам

С 1 по 27 августа ее организаторы будут рассказывать о кардиологии, проверят здоровье горожан и постараются сделать Курск немного добрее.

Масштаб акции вырос, и в ней смогут принять участие 2400 человек. В день можно будет пройти 100 исследований ЭКГ. В случае выявления каких-либо отклонений им предоставят возможность обратиться к доктору-кардиологу со скидкой 50%.

Получить купон участника акции можно уже сейчас, совершив покупку на любую сумму в магазинах:

ТС «Радуга» (Литовская ул., 95г),

«PPF Страхование жизни» (Можаевская ул., 7а),

Сеть АЗС «Нефтетранс» (Гремяченская ул., 10),

INCITY (Студенческая ул., 1),

шоу-рум Marisabelle (ул. Ленина, 65).

Также купоны можно найти в газете «Друг для друга».

Фестиваль и розыгрыш призов пройдет 30 августа в 18:00 на «Новой Боевке». Подробности – в группе «Добро Курянам» ВК. Официальные хэштеги акции –#ДоброКурянам и #ВРитмеСердца.