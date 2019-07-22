Старшее поколение жителей Курска приглашают на танцевальный флешмоб

25 июля в 18:00 на площадке у областного Дворца молодежи (ул. Белгородская, 14б) пройдет Всероссийский танцевальный флешмоб для горожан пожилого возраста.

В рамках мероприятия будет организован телемост «Танцуй Москва — танцуй Россия», в котором примут участие более двухсот горожан: представители клубных формирований культурного центра «Лира», центра народного творчества «Русь», хоровых коллективов, постоянные участники городских проектов «Танцующий город» и «Субботний вечер», активные читатели муниципальных библиотек.

Перед проведением телемоста на том же месте 23 июля в 14:00 пройдет репетиция. Профессиональный хореограф покажет танцевальные движения, которые и нужно будет исполнить 25 июля.

Организаторы мероприятия — городское управление культуры и областной комитет социального обеспечения, материнства и детства — обещают гостям невероятный заряд энергии и позитива и приглашают всех желающих поучаствовать в этом событии.

По материалам РИА «Курск сегодня»