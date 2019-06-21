Данила Козловский не боится сравнений своего фильма о катастрофе в Чернобыле с сериалом HBO

В Курчатове в Центре информации и общественных связей Курской АЭС прошла пресс-конференция российского актера и режиссера Данилы Козловского. В городе атомщиков он снимает новый фильм, посвященный Чернобыльской катастрофе. На конференции артист раскрыл некоторые секреты будущей ленты, рассказал о подготовке и процессе съемок.

Отметим, что съемки ведутся на территории недостроенного энергоблока № 5. Действующие энергоблоки станции во время съемок будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу произведены не будут.

О сравнениях

Недавно на экраны вышел мини-сериал «Чернобыль» — совместный проект американского канала HBO и британского Sky, снятый на основе реальных событий. Ленту уже называют одним из главных событий в киноиндустрии 2019 года.

— Я смотрел данный сериал. И могу сказать, что отношусь к этой работе с большим уважением, — подчеркнул Данила Козловский. — Конечно, я полагаю, что фильмы будут сравнивать. Но в этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально разный взгляд, другие интонации и сам путь передачи этой истории. Конечно, всех сюжетных подробностей пока раскрывать не буду. Еще скажу, что мы не соревнуемся ни с кем. Некоторые полагают, что мы работаем вдогонку, но это не так. Мы уже давно готовим этот проект. Снимаем фильм не потому, что эту работу делал кто-то еще, а потому что действительно хотим рассказать эту историю, хотим, чтобы о героях тех событий знали и помнили. Это наша попытка сказать им «спасибо».

Про местных жителей

Перед началом работы Данила Козловский много общался с сотрудниками атомной станции и ознакомился с ее работой.

— Я огромным уважением и благодарностью отношусь к Курской области и Курчатову. Тут невероятно душевные и открытые люди, которые с какой-то особой теплотой отнеслись к нам. Кстати, уже было несколько рабочих эпизодов, в которых «вытащили» ситуацию именно ребята из Курчатова — благодаря смекалке, профессиональному опыту, сообразительности и желанию помочь и сделать кино. Я был на Курской и Ленингардской АЭС. Я остался под гигантским впечатлением. Я актер, режиссер, а не технарь, и просто поражаюсь, как вообще могло прийти в голову все это построить — эти выдающиеся сооружения. Тут работают прекрасные люди, которые замечательно нас приняли и все рассказали.

О съемочном процессе

18 июня был первый съемочный день. В съемках будет задействовано большое количество людей, использована пожарная техника, вертолеты и другие летательные объекты. Данила Козловский пояснил, что «Опасная вода» — только рабочее название. Окончательное пока в проработке.

Во время пресс-конференции режиссер рассказал и о том, почему предпочел реальную съемку, а не воспользовался технологией хромакей и другими спецэффектами.

– Вся наша съемочная группа борется за максимальную достоверность. И я сам всегда вижу, где использовалась компьютерная графика. Мы хотим снять действительно серьезное, большое кино, поэтому делаем акцент на максимальную достоверность, естественную среду. Тот материал, который получился вчера, с моей точки зрения вызывает достоверность. Что будет дальше — посмотрим, — подчеркнул режиссер. — Хотя, конечно, будем использовать и компьютерную графику. Но ее технологические процессы устроены так, что ты должен привязаться к какому-то реальному объекту, а дальше уже «дорисовывать» остальное.

Главную роль в ленте сыграет сам Данила Козловский. Артист также сообщил, что участие в съемках примут такие известные актеры как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич. Работу над фильмом планируют завершить к концу лета. В прокате фильм может появиться уже в следующем году.

По материалам РИА «Курск сегодня»