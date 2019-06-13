В Курске пройдет книжная выставка, посвященная истории олимпийского движения

23 июня в Курской библиотеке имени Асеева будет открыта книжная выставка «Из истории Олимпийских игр». Экспозиция будет посвящена 125-летию со дня учреждения Международного олимпийского комитета.

Основу выставки составляют книги «МОК и международные спортивные объединения» А. О. Романова, «История Олимпийских игр» Е. Я. Гика, «Твой олимпийский учебник» В. С. Родиченко, «Игры, угодные богам» И. И. Куринного, «Олимпиада улыбается» составителя Н. Л. Елина и тд. Эти издания посвящены истории Олимпийских игр. Кроме того, в них можно будет найти много необычных сюжетов: курьезы и смешные случаи, олимпийские вундеркинды и талисманы, решающие матчи.

В экспозицию также войдут энциклопедия «Олимпийские чемпионы. Российская империя – СССР – СНГ – Российская Федерация» В. Л. Штейнбаха, «100 великих Олимпийских чемпионов» В. И. Малова, статья «Олимпийская история Курска» В. Боевой из газеты «Друг для друга» и другие. В них рассказывается о выдающихся олимпийских чемпионах, среди которых есть и куряне.

Выставка завершится 30 июня.

Подробнее о выставке можно узнать по телефону (4712) 70-17-28.

По материалам РИА «Курск сегодня»