В конкурсе «Новая звезда» примет участие хормейстер из Курска
В следующем сезоне Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», которое выходит на канале «Звезда», Курскую область представит Ирина Константинова. Девушка работает хормейстером в центре творческого развития студентов Юго-Западного государственного университета.
— Ответ редакторов был полной неожиданностью, — рассказала курянка в интервью ТРК «Сейм». — Заявку я отправляла впервые, настояли родители и друзья. Это все очень волнительно, но я рада, потому что это большой рост для любого артиста, интересно попробовать себя в таком масштабном творческом событии.
Отметим, что в проекте участвуют представители 85 субъектов страны. Победителей будет только два — одного выберут голосованием зрителей, другого назовет жюри. Съемки с участием Ирины Константиновой будут проходить в сентябре.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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