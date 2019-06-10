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В конкурсе «Новая звезда» примет участие хормейстер из Курска

В следующем сезоне Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», которое выходит на канале «Звезда», Курскую область представит Ирина Константинова. Девушка работает хормейстером в центре творческого развития студентов Юго-Западного государственного университета.

— Ответ редакторов был полной неожиданностью, — рассказала курянка в интервью ТРК «Сейм». — Заявку я отправляла впервые, настояли родители и друзья. Это все очень волнительно, но я рада, потому что это большой рост для любого артиста, интересно попробовать себя в таком масштабном творческом событии.

Отметим, что в проекте участвуют представители 85 субъектов страны. Победителей будет только два — одного выберут голосованием зрителей, другого назовет жюри. Съемки с участием Ирины Константиновой будут проходить в сентябре.

По материалам РИА «Курск сегодня»

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Автор: Юлия
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