В конкурсе «Новая звезда» примет участие хормейстер из Курска

— Ответ редакторов был полной неожиданностью, — рассказала курянка в интервью ТРК «Сейм». — Заявку я отправляла впервые, настояли родители и друзья. Это все очень волнительно, но я рада, потому что это большой рост для любого артиста, интересно попробовать себя в таком масштабном творческом событии.

Отметим, что в проекте участвуют представители 85 субъектов страны. Победителей будет только два — одного выберут голосованием зрителей, другого назовет жюри. Съемки с участием Ирины Константиновой будут проходить в сентябре.

По материалам РИА «Курск сегодня»