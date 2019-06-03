Курские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннеса

Отряд барабанщиц Беловского района под руководством Татьяны Чайченко получил сертификат Книги рекордов Гиннеса как участник самого большого барабанного крещендо, организованного в Петербурге комитетом по культуре, сообщает газета «Беловские зори».

Мероприятие состоялось 26 мая и было посвящено Дню города. Музыкальный парад прошел по Невскому проспекту. На нем собралось несколько тысяч человек, которые маршировали по центру города.

Известно, что прошлый рекорд установили в Бразилии 23 марта. Тогда крещендо исполнили 104 человека. В Петербурге на улицу вышли 1300 барабанщиков.

По материалам РИА «Курск сегодня»