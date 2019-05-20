В Курске пройдет «МВА-Старт»

«МВА-Старт» — это двухдневная онлайн-трансляция интенсива от Школы бизнеса SYNERGY. Образовательная программа создана для предпринимателей и тех, кто планирует открыть свой бизнес.

По итогам программы участники получат двенадцать чек-листов и шестнадцать инструментов для развития в любой нише. Применяя их, слушатели смогут сделать качественный рывок в бизнесе, увеличить прибыль в несколько раз и выйти на новый этап развития. От технологии упаковки бизнеса до секретов проведения переговоров с инвесторами и построения отдела продаж. В роли спикеров выступят Павел Сивожелезов, Владимир Козлов, Константин Борисов, Максим Овчаренко и другие.

Чтобы записаться на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте или позвонить по номеру +7 (4712) 360-000.

Дата: 24-25 мая, с 9:30 до 18:00.

Место: ГК «Аврора», Сумская ул., 9.