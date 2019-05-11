Детский фестиваль «Киноостров» приглашает начинающих кинематографистов

X Всероссийский детский кинообразовательный фестиваль «Киноостров» пройдет с 31 мая по 16 июня в Петербурге. К участию приглашаются творческие коллективы кино- и медиашкол, театральных и анимационных студий, педагоги, наставники и ученики. На «Киноострове» покажут лучшее, что было снято детьми, с участием детей и для детей за прошедший кинематографический год. Тема этого года – «Мир без границ».

Участие фильмов в конкурсной программе – бесплатное. Киноработы принимаются до 25 мая включительно. Заявки можно заполнить в электронном виде на официальном сайте кинофестиваля kinoideti.ru. Фильмы – выложить на любой удобный файлообменник и направить по следующему адресу ссылку для скачивания: kinoostrov@mail.ru.

Основная цель «Киноострова» – помощь подрастающему поколению в формировании творческого мировоззрения; повышение интереса к созданию кинофильмов: игровых, анимационных, документальных – ориентированных на детскую и молодежную аудиторию; приобщение детей и молодежи к киноискусству.

Организаторы фестиваля: АНО реализации инновационных проектов развития искусства и культуры «РостИскусства», продюсерский центр «Две столицы», российская детская киноакадемия «Киноостров» при поддержке молодежного центра Союза кинематографистов и международного центра детской дипломатии.