Серафима Баженова: «Новые технологии делают нас более одинокими. Но куда от этого деться?»

О поколении Z, влиянии «черного зеркала» и возможностях для граждан 46+ нам рассказала руководитель отдела по взаимодействию со СМИ BAKERS.

Во время телефонного разговора ты захлестнула потоком информации о возможностях современных технологий: откуда такое рвение?

Третий год я работаю в питерской команде агентства персонального брендинга. При этом из Курска выезжаю не чаще раза в месяц. Работа строится так, что для решения задач клиентов нам не надо находиться рядом. Самые популярные наши клиенты — Аяз Шабутдинов, Катя Викс, из известных курян — Андрей Черенков. Сейчас то время, когда стираются пространственные границы. Нас ничто не ограничивает: развивайся, совершенствуй профессиональные навыки, общайся с миром, не выходя из комнаты.

В компании поощряется дистанционное сотрудничество?

Не могу говорить за всех, но я адепт удаленной работы — всех бы рассадила по домам. Посчитайте: квадратный метр в столичном офисе стоит в среднем 20-50 тысяч рублей в год. По данным J’son & Partners Consulting, компания из 10 человек при переводе половины сотрудников на home office экономит 3% выручки только за счет аренды. Есть мнение, что к 2020-му каждый пятый в России будет работать в условиях домашнего офиса.

Как же негативное влияние технологий, о котором говорят все?

Но также говорят и о том, что поездки в транспорте в час пик — это стресс. Может быть, мы просто пересмотрели «Черное зеркало»? Новые технологии делают нас более одинокими, сосредоточенными только на себе, да и зрение портят. Но куда от этого деться? Так давайте вынесем позитив из изменений, которые сейчас происходят в мире.

Конечно, я ощущаю и обратную сторону «черного зеркала» — например, недостаток реального общения с коллективом. Но плюсов больше: можно работать из любой точки планеты, общаться с интересными людьми, перенимать их опыт и повышать квалификацию в рамках компании. Кстати, такие возможности мы даем и другим. Для тех, кто хочет обучиться профессии бренд-менеджера или менеджера по работе со СМИ «в полях», у нас почти круглый год открыты стажировки.

С молодежью понятно, но что делать людям постарше?

Поколение бебиситтеров болезненнее воспринимает происходящие изменения. Для миллениалов и поколения Z переход в цифру — гармоничное явление. Но с теми, кому «за...», тоже все нормально складывается. Не так давно начала действовать программа самозанятости населения, позволяющая трудиться, не нанимаясь: не секрет, что проблемы трудоустройства для людей в возрасте существуют. Сейчас она тестируется в нескольких регионах, но с 2020-го ее действие планируется распространить на всю страну. В то же время в 2018 году Союз предпринимателей выиграл президентский грант на развитие программы «Граждане 46+. Формирование предпринимательских компетенций и организация самозанятости граждан в возрасте 46 лет и старше (на основе использования информационных технологий)», в реализации которого я принимаю участие. Ее участниками могут стать жители Курской области в возрасте от 46 лет и старше. Для участия нужен лишь доступ к домашнему ПК с выходом в интернет. Цель — помочь людям этой возрастной категории в построении новых жизненных планов, преодолении психологических и технологических барьеров и т.д. А также научить зарабатывать с помощью информационных технологий. Надеюсь, в будущем эту программу возьмут на вооружение и в других регионах страны.

С чем связано ее название?

46 — номер нашего региона и указание возраста ЦА. Именно в этот период люди задумываются о пенсии, при этом многие из них сталкиваются с проблемой трудоустройства. В ее решении мы и хотим помочь.

Планы грандиозные. Что надо, чтобы их воплотить?

Занимать активную жизненную позицию, развиваться. И не ставить себя в зависимость от возраста: все заключено в желании или нежелании конкретного человека жить насыщенной жизнью. А возраст и геопозиция здесь не имеют никакого значения.

Текст: Серафима Баженова

Фото: из личного архива