Кто из выдающихся курян мог бы стать брендом региона

В ближайшие годы в Курске планируется восстановить исторический облик центра города. Для участия в конкурсе архитекторов привлекаются те, кто способен совместить современность с традициями. Однако без идейного исторического наполнения самые грандиозные изменения и сооружения останутся пустой оболочкой.

Сегодняшняя символика региона жестко привязана к установкам советской эпохи. В рекламном буклете «Символы курского края» из восьми перечисленных великих курян семеро, при всем к ним уважении, – советские граждане. И только последним, как бы невзначай, указан Серафим Саровский. Та же картина и в топонимике города – в названиях улиц, памятниках. Красный Октябрь, 50 лет Октября, Большевиков, Урицкого, Марата, Маркса, Энгельса, Либкнехта… При этом на баннерах значится горделивое «Курск – город православной культуры». И вот древний Курск, готовящийся отметить 1000­летие своей истории, оказывается замкнут на 70­летнем советском периоде. Принято считать, что фигур глобального масштаба, таких как Булгаков, Гоголь, Пушкин или уралец Бажов, не рождалось в Курске. И как же здесь быть? Но это ­ поверхностный взгляд. Давайте вместе вспомним выдающихся, но ныне подзабытых земляков, которые достойны стать символами, или, как сейчас модно говорить, брендами курского края. Писатели и поэты Николай Полевой – блестящий прозаик из курского купеческого рода, зачинатель русской исторической прозы, теоретик русского романтизма, основоположник журналистики, создатель журнала «Московский телеграф», историк-­новатор и литературный критик. Одним словом, глыба, фигура, равновеликая самому Пушкину.

Николай Полевой

Но это далеко не единственное забытое у нас имя. Чего стоят, например, «Деяния Петра Великого» еще одного представителя курского купечества Ивана Голикова. Именно этот грандиозный памятник XVIII века использовал Пушкин в работе над поэмой «Полтава», а его конспект лежал в основании его собственной, увы, незаконченной «Истории Петра». Или же наследие литературной династии Марковых ­ этих «щигровских златоустов», где старший Владислав, «курский Вальтер Скотт», – автор увлекательнейшего романа «Курские порубежники», по сути, литературного воплощения истории региона. Средний Евгений – литератор столь широкого профиля, что одно только перечисление его работ займет целую страницу. А младший Ростислав – краевед, творческий подход которого может стать путеводным символом для изучения на курской почве славянских традиций, этнографии и мифологии. Ну и как не вспомнить похороненного в Курске Ипполита Богдановича – автора поэмы «Душенька». Современники были поражены новизной ее содержания и формы и произвели Богдановича в «гении». В ней сошлись, как в магическом кристалле, «Амур и Психея» из Апулеева «Золотого осла» с масонскими идеями Михаила Хераскова, создателя «Россияды» и «Владимира». Множество «белых пятен» на карте нашего края зияет и в ХХ веке. Совершенно не изучен, например, феноменальный роман «Пламень», написанный уроженцем села Турка Рыльского уезда Пименом Карповым. Или же творчество родившегося в Кшени поэта­символиста Валериана Бородаевского, а также Владимира Аристова – создателя исторических романов, без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны. Наши «Колумб» и «Шерлок Холмс» Практически не используется историко­культурный потенциал столь грандиозной личности, как Григорий Шелихов — один из основателей «Русской Америки», колоний российской империи на американском континенте. С его собственноручными записками мало кто знаком, а это связано со столь интересной темой, как романтика путешествий и открытий.

Григорий Шелихов

А дальше ниточка тянется к фигуре командора Николая Резанова (он, кстати, зять Шелихова), прославленной благодаря легендарной рок­-опере «Юнона и Авось». А уроженец Старого Оскола Курской губернии Иван Путилин – начальник санкт­-петербургской уголовной полиции, «гений русского сыска» ­ ведь это не кто иной, как «курский Шерлок Холмс» собственной персоной. Путилин сам написал несколько книг о своей службе (самая известная – «Сорок лет среди грабителей и убийц») и становился героем повестей и рассказов первых русских писателей­-детективщиков.

Иван Путилин